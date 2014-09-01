В Нальчике возобновят движение 17-того маршрута по старой траектории





С ближайшего понедельника 17-й маршрут в Нальчике возобновит движение по старой траектории – от улицы Кешокова по проспекту Шогенцукова.

За кадром: Вот уже восемь месяцев микроавтобусы начинают свой путь от Тырныаузской в районе «Горзеленхоза» и движутся до Кешокова. Далее 17-й поворачивает на проспект Ленина и следует до улицы Аттоева в Хасанье. Но теперь мэрия решила вернуть привычный маршрут. «После переноса, как оказалось, пассажиропоток резко упал. Наблюдалась нестабильная работа данного маршрута. В связи с этим, а также обращениями предпринимателей и водителей, обслуживающих данный маршрут, было принято решение изменений схемы движения»,- прокомментировал и.о. начальника отдела транспорта и связи администрации г.Нальчика, Алим Кибишев. В администрации Нальчика добавили, что просьбы – вернуть прежний маршрут – поступали и от пассажиров 17-го. Нововведение, напомню, начнет действовать с 12 июля.