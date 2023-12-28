В Нальчике после капремонта возобновили работу сразу два образовательных учреждения

28.12.2023 | 22:44
Здание, в котором находится вторая детская школа искусств им.Жабаги Казаноко, - историческое: ему больше ста лет. Самому учебному заведению в этом году исполнилось 30. Поздравить коллектив с открытием после обновления пришли депутат Госдумы Заур Геккиев, министр культуры Мухадин Кумахов, мэр Нальчика Таймураз Ахохов. Работникам школы вручили благодарственные письма и грамоты. Вокал, хореография, изобразительное и декоративно-прикладное искусство – здесь творчески развиваются более шести сотен детей. На время ремонта воспитанников перевели в соседнюю музыкальную школу и Центр народных ремесел. И вот сегодня школа искусств имени Жабаги Казаноко вновь открыла для них свои двери. Здание отремонтировали благодаря региональному проекту «Культурная среда», который является частью реализации национального проекта «Культура». К работам приступили в мае этого года. Фасад не только обновили, но еще и утеплили. Кровля тоже новая. И сегодня же после капитального ремонта в Нальчике открыли еще одно учреждение дополнительного образования – детскую художественную школу. Саму ее создали в 65-м. В этом здании она располагается с 77-го. И с момента «заселения» здесь не было капитального ремонта. Обновление провели по нацпроекту «Культура». Подрядчики справились за девять месяцев. Сейчас в художественной школе занимаются около 400 детей. Ежегодно выпускники образовательного учреждения поступают в ведущие профильные вузы России.   https://t.me/vestikbr
