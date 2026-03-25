В Нальчике возложили цветы к стеле «Город воинской славы»

В столице Кабардино-Балкарии провели церемонию возложения цветов к стеле «Нальчик – город воинской славы». У монумента собрались представители власти, ветераны боевых действий, правоохранители, общественники, студенты, школьники и юнармейцы. Председатель нальчикского совета ветеранов Мустафа Абдулаев напомнил участникам митинга о тех страшных страницах истории нашей Родины.
Почетного звания «Нальчик – город воинской славы» столице Кабардино-Балкарии присвоили за мужество, стойкость и массовый героизм жителей в годы Великой Отечественной. Город был стратегически важным пунктом, откуда координировались и направлялись войска на фронт. Здесь же размещались госпитали для раненых советских солдат. Память павших героев почтили минутой молчания. К стеле возложили живые цветы.
