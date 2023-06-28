Сегодня мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам – праздник жертвоприношения, один из двух главных в году. По-арабски он называется Ид аль-Адха.
Этот день знаменует собой завершение хаджа – ежегодного паломничества к святым для мусульман местам. История его уходит во времена пророков. Как говорят священнослужители, праздник символизирует беспрекословное послушание Божье воле, а также призывает быть добродетельным, соблюдать заповеди и помогать ближним. В этот день верующие совершают омовение, надевают новую одежду, возносят особую молитву и поздравляют друг друга. Еще одним ритуалом на Курбан-байрам является само жертвоприношение: те, у кого есть возможность, закалывают животное. Чаще всего это овца или корова.
По указу Главы республики Казбека Кокова в Кабардино-Балкарии сегодня – нерабочий праздничный день. В Духовном управлении мусульман сообщили, что в пять вечера в Нальчике возле Соборной мечети пройдет большой детский праздник, а около девяти часов небо озарят фейерверки.
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