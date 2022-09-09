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В Нальчике во время празднования 100-летия КБР ограничат движение транспорта

В Нальчике во время празднования 100-летия КБР ограничат движение транспорта

09.09.2022 | 11:39
В целях обеспечения безопасности дорожного движения на период проведения мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия КБР, будет временно ограничено движение транспорта: - с 9 сентября 16:00 и до окончания мероприятий по ул.Парковой (от пр.Шогенцукова и до озера «Трек») - с 10 сентября 6:00 и до окончания мероприятий по пр.Ленина (от ул.Балкарской до ул.Головко, а также от ул.Ногмова до ул.Толстого) - 11 сентября с 10:00 до 18:00 по ул.Мальбахова (от ул.Б.Хмельницкого до ул.Тырныаузской) Администрация г.о. Нальчик приносим извинения за временные неудобства и просит автомобилистов заранее планировать маршрут движения.
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