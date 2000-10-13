В Нальчике вновь тренируется паралимпийская сборная России





Паралимпийская сборная команда России по паратхэквондо проводит очередные, уже вторые в этом году, сборы в Кабардино-Балкарии. Более тридцати спортсменов приехали на двухнедельный этап подготовки к предстоящим в 2021-м году паралимпийским играм в Японии. Сборы в Нальчике продлятся по 18 декабря.

Проводить сборы в Нальчике решили неслучайно: почти половина членов команды России по паратхэквондо – уроженцы республик Северного Кавказа. К тому же действующая в Кабардино-Балкарии спортивная база по всем параметрам подходит для успешных тренировок. Одна из надежд национальной сборной – Анна Поддубская. Двукратная чемпионка России, многократная победительница и призер чемпионатов Америки, Азии, Океании и Африки. Долгие месяцы она готовилась к Паралимпиаде-2020, которая должна была состояться в конце августа. Но из-за коронавируса масштабные соревнования перенесли на 21-й год. Тем не менее, запал остался, а тренировки лишь усилила. Другой герой национальной сборной — мастер спорта международного класса, чемпион мира и Азии, призер европейских первенств Зайнутдин Атаев также является шестикратным чемпионом России по паратхэквондо. «Очень рад, что снова попал в Кабардино-Балкарию» — говорит атлет. До этого вместе с коллегами тренировался здесь месяц назад. Чтобы достойно подготовиться к соревнованиям, им надо тренироваться минимум по два часа четыре раза в неделю. И то, что паратхэквондо — вид спорта для физически ограниченных людей, не дает им послабления — нагрузки здесь точно такие же, как и в классическом варианте. Единственное отличие — нельзя наносить удары в голову.

Успехи российских паратхэквондистов на мировой арене впечатляют. Сегодня они с успехом удерживают звание сильнейших на планете. Чтобы не снижать планку, разработана комплексная программа тренировок в разных частях России. «У нас девять сборов будет — шесть из них в Подмосковье, три в Кабардино-Балкарии, будем проводить здесь сборы в летний период. Команда сильная. Я думаю, медали будут», — говорит главный тренер Магомед Абдуллаев.

До летних Паралимпийских игр остается чуть больше восьми месяцев. Они запланированы на конец августа – начало сентября. В Японии разыграют шесть комплектов медалей в этом виде спорта. Правила, техника, площадка и пояса – как в олимпийском тхэквондо. На сегодня у россиян есть уже четыре лицензии для участия в токийских соревнованиях.