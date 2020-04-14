В Нальчике в связи с ремонтом улицы Кирова перекрыли два участка дороги.

Движение ограничили по улице Тарчокова. В понедельник, 13 апреля, предупреждающие знаки установили в двух местах: от Театрального переулка до ул. Ватутина, а также со стороны ул. Головко в сторону ул. Кирова.

Как пояснили в администрации города, на данном перекрестке предусматривается выполнение кругового движения, кроме того, на улице Кирова ведутся работы по замене инженерных коммуникаций, устройству основания и укладке асфальто-бетонного покрытия.

Проезд запрещен для всех видов транспорта, в том числе для общественного. В связи с этим изменилась схема движения. Объехать ремонтные работы можно по дороге за торговым центром «Галерея». Завершить намеченные работы на двух участках Тарчокова планируют до конца апреля.