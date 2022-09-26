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В Нальчике в свет вышла новая книга о Жабаги Казаноко “Зов времени”

В Нальчике в свет вышла новая книга о Жабаги Казаноко “Зов времени”

26.09.2022 | 16:55
По мотивам сказаний о Жабаги Казаноко… В издательстве Виктора и Марии Котляровых выпустили “Зов времени”. Работал над книгой доктор филологических наук Адам Гутов. Он переложил народные предания о легендарном мыслителе и общественном деятеле на более современный язык. Автор стремился изложить сюжет таким языком, чтобы читатель смог почерпнуть из прочитанного не только исторические сведения, но и примеры достойного поведения, человечности, благородства и мужества. Основу сборника сказаний о Жабаги Казаноко составляют публикации прежнего времени, а также архивные материалы. Часть из них автор записывал во время фольклорных экспедиций по местам проживания адыгов. Книга “Зов времени” вышла в издательской серии “Библиотека избранного” тиражом в пятьсот экземпляров. Здесь же переиздали повесть Кайсына Кулиева “Скачи, мой ослик!”. По замыслу поэта, повествование ведет маленький мальчик Ако. Он растет смелым и смышленым под влиянием своего дяди, доброго сказочника… Книга рассказывает, как ребенок преодолевает трудности и идет к своей мечте: получает образование и становится ученым. Книга “Скачи, мой ослик!” вышла тиражом в 400 экземпляров.   https://t.me/vestikbr
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