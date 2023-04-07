В Нальчике в санаторно-лесной школе запустили проект «Белая ромашка»

Посещение соляной пещеры – реабилитационная процедура, которая поддерживает дыхательную и иммунную системы человека. Воспитанникам санаторно-лесной школы она действительно необходима, ведь здесь находятся дети, которые нуждаются в длительном лечении из-за серьезного поражения легких.
Педагог дополнительного образования Диана Хутова представила в Росмолождежь социальную инициативу, направленную на оздоровление ребят с туберкулезом, и в итоге выиграла федеральный грант. Так в школе появилась своя соляная комната.
Организаторы планируют сотрудничать со школами-интернатами республики, чтобы дети, которым необходима галотерапия, или «лечение солью», могли получать его здесь. В самой же санаторно-лесной школе тех, кому полезна оздоровительная процедура, - больше 200... На запуск проекта «Белая ромашка» решили пригласить почетных гостей.
Старт проекта отметили символической акцией «Посади дерево». Инициативу поддержали в Минприроды, и в итоге во дворе санаторно-лесной школы появилось 25 новых сосен. Ведь аромат хвойных тоже полезен для органов дыхания.
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