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В Нальчике в санаторно-лесной школе запустили проект «Белая ромашка»

В Нальчике в санаторно-лесной школе запустили проект «Белая ромашка»

07.04.2023 | 22:13
Посещение соляной пещеры – реабилитационная процедура, которая поддерживает дыхательную и иммунную системы человека. Воспитанникам санаторно-лесной школы она действительно необходима, ведь здесь находятся дети, которые нуждаются в длительном лечении из-за серьезного поражения легких. Педагог дополнительного образования Диана Хутова представила в Росмолождежь социальную инициативу, направленную на оздоровление ребят с туберкулезом, и в итоге выиграла федеральный грант. Так в школе появилась своя соляная комната. Организаторы планируют сотрудничать со школами-интернатами республики, чтобы дети, которым необходима галотерапия, или «лечение солью», могли получать его здесь. В самой же санаторно-лесной школе тех, кому полезна оздоровительная процедура, - больше 200... На запуск проекта «Белая ромашка» решили пригласить почетных гостей. Старт проекта отметили символической акцией «Посади дерево». Инициативу поддержали в Минприроды, и в итоге во дворе санаторно-лесной школы появилось 25 новых сосен. Ведь аромат хвойных тоже полезен для органов дыхания.   https://t.me/vestikbr
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