В Нальчике в преддверии профессионального праздника чествовали работников культуры

Отмечают его каждый год 25 марта. В этот день принято чествовать сотрудников ДК, музеев, театров, библиотек, а также деятелей искусств.
Представителей творческих профессий пригласили на праздничный концерт. Поздравление Главы КБР Казбека Кокова в их адрес зачитал министр культуры Мухадин Кумахов.
Особо отличившимся из всех городов и районов вручили благодарности Главы республики и почетные грамоты министерства культуры. Завершилось всё выступлениями артистов, популярных в Кабардино-Балкарии.
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