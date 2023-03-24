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В Нальчике в преддверии профессионального праздника чествовали работников культуры

В Нальчике в преддверии профессионального праздника чествовали работников культуры

24.03.2023 | 22:18
Отмечают его каждый год 25 марта. В этот день принято чествовать сотрудников ДК, музеев, театров, библиотек, а также деятелей искусств. Представителей творческих профессий пригласили на праздничный концерт. Поздравление Главы КБР Казбека Кокова в их адрес зачитал министр культуры Мухадин Кумахов. Особо отличившимся из всех городов и районов вручили благодарности Главы республики и почетные грамоты министерства культуры. Завершилось всё выступлениями артистов, популярных в Кабардино-Балкарии.   https://t.me/vestikbr
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