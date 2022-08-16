В Нальчике в микрорайоне “Нарт” создали сквер. Новое место отдыха находится на улице братьев Амшоковых. Основные работы окончены в августе. Проводили их в рамках программы по формированию комфортной городской среды. Здесь теперь есть пешеходные дорожки. Вдоль установили скамейки и урны. Появилась большая игровая площадка с резиновым покрытием, а также современные фонари. Высаживать деревья планируют осенью, когда будет не так жарко. Сквер в микрорайоне “Нарт” не пустует: здесь гуляют местные жители – женщины с детьми, пожилые, молодежь.