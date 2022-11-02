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В Нальчике в Культурном центре МВД провели ежегодный молодежный форум “Стоп, коррупция!”

В Нальчике в Культурном центре МВД провели ежегодный молодежный форум “Стоп, коррупция!”

02.11.2022 | 15:36
Организовало его министерство по делам молодежи в рамках региональной программы по профилактике правонарушений и укреплению общественного порядка и общественной безопасности. В зале собрались студенты колледжей, представители НКО и муниципальные специалисты по делам молодежи. Эксперты организовали для них серию дискуссий и тренингов на тему противодействия коррупции. Также на форуме наградили призеров тематического конкурса рефератов, который Минпросвещение провело среди студентов колледжей.   https://t.me/vestikbr  
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