В Нальчике в Культурном центре МВД провели ежегодный молодежный форум “Стоп, коррупция!”

Организовало его министерство по делам молодежи в рамках региональной программы по профилактике правонарушений и укреплению общественного порядка и общественной безопасности.
В зале собрались студенты колледжей, представители НКО и муниципальные специалисты по делам молодежи. Эксперты организовали для них серию дискуссий и тренингов на тему противодействия коррупции.
Также на форуме наградили призеров тематического конкурса рефератов, который Минпросвещение провело среди студентов колледжей.
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