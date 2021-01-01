В Нальчике в котельной «Юго-Западная» произошел взрыв котла





ЧП случилось сегодня в котельной «Юго-Западная», которая обслуживает микрорайон «Горный». Сообщение поступило на пульт МЧС около 11-ти утра. «На место были направлены пожароспасательные подразделения по рангу 1-бис, в количестве 20 человек и 4 единиц техники . по прибытии после разведки было установлено , что в помещении котельной произошло аварийное срабатывание одного котла. В результате данного происшествия пожара не было, погибших и пострадавших на месте нет», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по КБР Кантемир Беров.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты МЧС, территория оцеплена сотрудниками полиции. Здесь же находятся представители администрации Нальчика, они осматривают территорию. Как нам удалось выяснить, произошёл хлопок газа в одном из котлов, в результате которого он пострадал, выбиты стекла в окнах первого этажа и частично второго.

Газы скопились из-за повышенного давления, и случился тот самый хлопок. На участке автономно работали четыре котла. После ЧП нагрузка легла на устройства, оставшиеся в работе.

«В настоящее время резервный котёл запущен, теплоснабжение восстановлено, техническая скажем такая, авария, конечно серьезная, но, слава богу, без жертв. Возгорания не было. Сейчас устанавливаются последствия, ущерб полностью еще не ясен» — говорит Тамерлан Афаунов, исполнительный директор Нальчикской теплоснабжающей компании.

В причинах разбирается специально созданная комиссия. Вышедший из строя котел планируют восстановить уже летом. Чтобы завершить нынешний отопительный сезон, мощностей хватит, заверил Тамерлан Афаунов.

Работа котельной «Юго-Западная» восстановлена, что тепло в микрорайон подается в прежнем режиме.