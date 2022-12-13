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В Нальчике в колледже культуры и искусств открылся музыкальный фестиваль “Декабрьские вечера”

В Нальчике в колледже культуры и искусств открылся музыкальный фестиваль “Декабрьские вечера”

13.12.2022 | 17:07
Первую встречу посвятили приближающемуся 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. Мировое музыкальное сообщество отметит юбилейную дату предстоящей весной. Рахманинов – знаменитый композитор, пианист-виртуоз и дирижер. Его называют одним из последних великих представителей романтизма в русской классической музыке. Рахманинов-пианист оставил эталонные записи многих произведений, на которых учатся целые поколения музыкантов. Потому участвовать в фестивале, посвященном такой величине в мире искусства, почетно и ответственно. На сцену с произведениями Сергея Рахманинова выходили преподаватели и студенты колледжа. “Декабрьские вечера” в колледже культуры и искусств включают целую серию концертов, различных по наполнению. Завершится фестиваль 27-го декабря.   https://t.me/vestikbr  
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