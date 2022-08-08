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В Нальчике в ДТП с маршруткой пострадали четыре человека

В Нальчике в ДТП с маршруткой пострадали четыре человека

08.08.2022 | 15:27
Маршрутное такси и легковой автомобиль столкнулись в Нальчике в Кабардино-Балкарии, помощь медиков понадобилась водителю и трем пассажирам маршрутки, сообщили  в УГИБДД МВД по республике. "Около 12:50 мск в Нальчике на пересечении улиц Чернышевского и Головко произошло столкновение пассажирской "Газели" и автомашины Lada Vesta. После столкновения "Газель" опрокинулась на бок, в момент ДТП в салоне находились 12 пассажиров. По предварительным данным, водитель и три женщины - пассажиры маршрутки - доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении. Следственно-оперативная группа УМВД России по Нальчику и инспекторы ДПС устанавливают причины и обстоятельства аварии
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