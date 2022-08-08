В Нальчике в ДТП с маршруткой пострадали четыре человека

Маршрутное такси и легковой автомобиль столкнулись в Нальчике в Кабардино-Балкарии, помощь медиков понадобилась водителю и трем пассажирам маршрутки, сообщили в УГИБДД МВД по республике. "Около 12:50 мск в Нальчике на пересечении улиц Чернышевского и Головко произошло столкновение пассажирской "Газели" и автомашины Lada Vesta. После столкновения "Газель" опрокинулась на бок, в момент ДТП в салоне находились 12 пассажиров. По предварительным данным, водитель и три женщины - пассажиры маршрутки - доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении. Следственно-оперативная группа УМВД России по Нальчику и инспекторы ДПС устанавливают причины и обстоятельства аварии