В Нальчике в благодарность медикам создали уличный арт-объект

Планета – в руках врачей. В Нальчике появился новый арт-объект. Это своеобразное творческое «спасибо» медработникам и эпидемиологам Кабардино-Балкарии. Находится картина на улице Кабардинской в одном из дворов. Человек в белом халате спасает мир от коронавируса. В одном лице – это защитник и герой…

«Сама идея, сам эскиз – для того чтобы его разработать я пригласил нашего земляка, уличного художника Астемира Кудаева. Вместе мы разработали эскиз, после чего в колаборации реализовали его как небольшое декоративное панно, которое будет своего рода моральной поддержкой всем медработникам и вирусологам, который сейчас работают», — рассказал «Вестям. Кабардино-Балкария» инициатор проекта, арт-координатор Института развития города «Платформа» художник Керим Аккизов.

В перспективе, по его словам, поблизости появятся инсталляции на ту же тему, в создании которых смогут принять участие горожане.