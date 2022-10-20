home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике увековечили память первого доктора ветеринарных наук КБР Хусена Кушхова

В Нальчике увековечили память первого доктора ветеринарных наук КБР Хусена Кушхова

20.10.2022 | 16:21
Сегодня в Нальчике увековечили память первого в республике доктора ветеринарных наук Хусена Кушхова. На доме, где жил выдающийся ученый и педагог, установили мемориальную доску. Почтить память человека, которому сегодня исполнилось бы 84 года, пришли его бывшие коллеги, студенты, друзья и родные. По воспоминаниям выступавших вся его жизнь была отдана служению родной земле. Выпускник ветеринарного отделения сельхозфакультета КБГУ начал профессиональную деятельность в конце 60-х. Любимому делу отдал без малого полвека. За это время благодаря его стараниям на путь исследователя встали десятки видных ученых Кабардино-Балкарии… Право открыть памятную доску предоставили бывшим ученикам Хусена Кушхова и его дочери. После к стене дома, где жил доктор наук, возложили цветы.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных