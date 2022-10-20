В Нальчике увековечили память первого доктора ветеринарных наук КБР Хусена Кушхова

Сегодня в Нальчике увековечили память первого в республике доктора ветеринарных наук Хусена Кушхова. На доме, где жил выдающийся ученый и педагог, установили мемориальную доску.
Почтить память человека, которому сегодня исполнилось бы 84 года, пришли его бывшие коллеги, студенты, друзья и родные. По воспоминаниям выступавших вся его жизнь была отдана служению родной земле.
Выпускник ветеринарного отделения сельхозфакультета КБГУ начал профессиональную деятельность в конце 60-х. Любимому делу отдал без малого полвека. За это время благодаря его стараниям на путь исследователя встали десятки видных ученых Кабардино-Балкарии…
Право открыть памятную доску предоставили бывшим ученикам Хусена Кушхова и его дочери. После к стене дома, где жил доктор наук, возложили цветы.
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