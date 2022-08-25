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В Нальчике установят мемориальную доску в честь Героя Советского Союза Кубати Карданова

В Нальчике установят мемориальную доску в честь Героя Советского Союза Кубати Карданова

25.08.2022 | 13:37
В Нальчике установят мемориальную доску в честь Героя Советского Союза Кубати Карданова. Указ об увековечении памяти участника Великой Отечественной подписал Глава республики Казбек Коков. Плиту разместят на доме №3 по проспекту Кулиева. Кубати Карданов родился в 1917 году в Аушигере. До нападения фашистов был школьным учителем. На фронт ушел в июне 41-го. В 43-м стал заместителем командира эскадрильи истребительного авиаполка. За годы борьбы с захватчиками совершил больше 700 вылетов и лично сбил 17 самолетов противника. За мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, удостоен звания Героя Советского Союза. В мирное время Кубати Карданов продолжал служить в Вооруженных силах. В отставку вышел в звании генерал-майора. Знаменитого летчика не стало в мае 2011-го: он ушел из жизни в возрасте 93 лет.
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