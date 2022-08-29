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В Нальчике установили мемориальную табличку актрисе Данитке Шортановой

В Нальчике установили мемориальную табличку актрисе Данитке Шортановой

29.08.2022 | 22:16
В Нальчике сегодня вспоминали Данитку Шортанову. На доме, где жила заслуженная артистка республики, установили мемориальную доску. Она родилась в августе 1923-го. Долгие годы проработала в Кабардинском театре. Входит в число тех, кто стоял у истоков этого вида искусства в республике. Созданный когда-то Шортановой сценический образ девочки Майи настолько полюбился зрителям, что актрису стали называть и этим именем. Искусству она служила, идя по жизни рука об руку с супругом – писателем и драматургом Аскерби Шортановым… На митинг в честь открытия памятной доски пришли коллеги актрисы, а также поклонники ее творчества. В церемонии участвовали дочь и внук мастера сцены. На доме по пр.Ленина, где жили супруги Шортановы, теперь расположились две памятные доски.   https://t.me/vestikbr
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