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В Нальчике установили информационный камень на месте будущего памятного комплекса

В Нальчике установили информационный камень на месте будущего памятного комплекса

11.01.2024 | 23:12
Камень находится на пр.Ленина рядом с ул.Тлостанова. На церемонию собрались представители органов власти и общественности, жители Нальчика, других городов и районов. Решение – открыть памятный комплекс – приняла рабочая группа правительства республики по увековечению 200-летия вхождения Балкарии в состав Российского государства. Рабочую группу возглавляет премьер-министр Алий Мусуков. Сегодняшнее событие является знаковым для всех жителей региона, отметили собравшиеся. Доктор исторических наук, уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарии Борис Зумакулов отметил, что установка информационного камня дала старт подготовке к празднованию 200-летия вхождение Балкарии в состав России. Об исторической значимости сегодняшнего события говорил и руководитель Общества русской истории и культуры «Вече» Роман Литвинов. Информационный камень открыли уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарии Борис Зумакулов и мэр Нальчика Таймураз Ахохов.   https://t.me/vestikbr
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