В Нальчике установили елку с необычными игрушками

20.12.2023 | 18:16
Сделали их ученики городских школ. Новогоднее дерево по традиции обрело место напротив кинотеатра «Победа». Наряжали его с помощью крана, так как высота этой искусственной ели – около 10 метров. Игрушки – авторские, и каждая из них подписана. Над изготовлением настоящих произведений искусства трудились целыми семьями. Необычных новогодних игрушек собрали больше тысячи. Они украсили ели в трех частях города. Среди создателей проведут конкурс. Организует его администрация городского парка. Имена призеров объявят на следующей неделе.   https://t.me/vestikbr
