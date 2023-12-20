В Нальчике установили елку с необычными игрушками

Сделали их ученики городских школ.
Новогоднее дерево по традиции обрело место напротив кинотеатра «Победа». Наряжали его с помощью крана, так как высота этой искусственной ели – около 10 метров. Игрушки – авторские, и каждая из них подписана. Над изготовлением настоящих произведений искусства трудились целыми семьями.
Необычных новогодних игрушек собрали больше тысячи. Они украсили ели в трех частях города. Среди создателей проведут конкурс. Организует его администрация городского парка. Имена призеров объявят на следующей неделе.
