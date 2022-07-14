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В Нальчике устанавливают автоматизированную систему управления дорожным движением

В Нальчике устанавливают автоматизированную систему управления дорожным движением

14.07.2022 | 23:12
Регулировать пропускную способность трасс, исходя из количества машин… В Нальчике устанавливают автоматизированную систему управления дорожным движением. В качестве пилотного проекта выбрана улица Кабардинская. Улица Кабардинская – одна из наиболее загруженных транспортом. В сутки здесь проезжают свыше 30 тысяч машин. В часы пик нередко приходилось стоять в пробках. Теперь регулировать потоки машин будет “умный” светофор. Автоматизированные системы управления дорожным движением уже доказали свою эффективность в Москве и других мегаполисах. В Кабардино-Балкарии контролировать работу комплексов будет специальный центр. Сейчас его создает госучреждение “Безопасная республика”. Само оборудование практически полностью – отечественного производства. Установка на Кабардинской автоматизированной системы управления дорожным движением – лишь первый этап. Схожее оборудование появится на других улицах Нальчика, да и по всей республике. Всего на Кабардинской установлено 6 светофорных комплексов. Специалисты сейчас занимаются пуско-наладочными работами. В полном объеме оборудование начнет действовать с сентября. https://t.me/vestikbr  
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