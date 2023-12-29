В Нальчике ученики седьмой городской школы дали клятву кадета

29.12.2023 | 16:02
30 учеников седьмой школы Нальчика посвятили в кадеты. Все они ходят в пятый кадетский класс полиции. Слова торжественной клятвы прозвучали в стенах МВД в присутствии офицеров. Министр внутренних дел Василий Павлов отметил, что видит у этих ребят большое будущее. Ну а сами пятиклассники уже готовятся связать свои жизни с работой в правоохранительной системе страны. В честь важного события школьникам вручили подарки. Впереди их ждут экскурсии в подразделения МВД, мастер-классы от специалистов ведомства и встречи с ветеранами службы.   https://t.me/vestikbr
