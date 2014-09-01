В Нальчике участники проекта «Маяки дружбы. Башни Кавказа. Россия сближает» провели пресс-конференцию





Сегодня участники проекта межнационального согласия «Маяки дружбы. Башни Кавказа. Россия сближает» дали в Нальчике пресс-конференцию. Они рассказали о своих задачах и о том, где удалось побывать. Волонтерскую акцию проводят уже пятый год подряд. Проект поддерживает Федеральное агентство по делам национальностей. Он охватывает все регионы Северного Кавказа. В нынешнем году участвуют 60 добровольцев – россиян, а также жителей стран ближнего зарубежья. Они будут изучать объекты культурно-исторического наследия, проводить экологические акции, побывают на экскурсиях. Участники уже посетили основные достопримечательности Кабардино-Балкарии и, по их словам, были потрясены красотой нашей республики. Следом активисты проекта «Маяки дружбы. Башни Кавказа. Россия сближает» отправятся в Дагестан.