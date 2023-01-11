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В Нальчике у Вечного огня прошел траурный митинг

В Нальчике у Вечного огня прошел траурный митинг

11.01.2023 | 15:55
В Нальчике у Вечного огня сегодня провели торжественный митинг. Вспомнить о героических днях и о тех, кто отдал жизни за освобождение республики, к мемориальному комплексу пришли представители законодательной и исполнительной ветвей власти Кабардино-Балкарии, сотрудники мэрии Нальчика, общественники, жители республики, которые не могли остаться в стороне. Собравшимся напомнили о ключевых исторических датах: осенью 1942-го враг вошел на территорию Кабардино-Балкарии. В январе 1943-го был полностью изгнан. Память тех, кто в ожесточенных боях сражался за родную землю, почтили минутой молчания. После к Вечному огню славы возложили цветы – в знак бесконечной благодарности фронтовикам, которые спасли мир от фашизма.   https://t.me/vestikbr
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