home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике у памятника Владимиру Ленину отметили День пионерии

В Нальчике у памятника Владимиру Ленину отметили День пионерии

19.05.2023 | 15:45
Сегодня в России отмечают День детских общественных объединений. Это праздник для сотен тысяч школьников, которые стали участниками «Движения первых». А вот их бабушки и дедушки 19-го мая праздновали День пионерии. Те, кому эта дата по-прежнему дорога, отметили ее сегодня в Нальчике – у памятника Владимиру Ленину. Всесоюзная пионерская организация носила имя вождя мирового пролетариата. А с идеей – создать организацию для работы с детьми – выступила в свое время супруга Ленина Надежда Крупская. Такое движение появилось в нашей стране именно 19 мая 1922 года. Его главной идеей стало воспитание патриотизма, любви к труду и уважения к старшим. Те, кто и сегодня разделяет постулаты пионерии, собрались у монумента. Это школьники, ветераны, представители общественных организаций. Говорили об истории организации, которая была одной из самых массовых в мире, о значении ее главного символа – красного галстука. И здесь же желающих приняли в пионеры. Школьники произнесли торжественную клятву, а после по давней традиции им повязали красные галстуки.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных