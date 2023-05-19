В Нальчике у памятника Владимиру Ленину отметили День пионерии

Сегодня в России отмечают День детских общественных объединений. Это праздник для сотен тысяч школьников, которые стали участниками «Движения первых». А вот их бабушки и дедушки 19-го мая праздновали День пионерии. Те, кому эта дата по-прежнему дорога, отметили ее сегодня в Нальчике – у памятника Владимиру Ленину.
Всесоюзная пионерская организация носила имя вождя мирового пролетариата. А с идеей – создать организацию для работы с детьми – выступила в свое время супруга Ленина Надежда Крупская.
Такое движение появилось в нашей стране именно 19 мая 1922 года. Его главной идеей стало воспитание патриотизма, любви к труду и уважения к старшим. Те, кто и сегодня разделяет постулаты пионерии, собрались у монумента.
Это школьники, ветераны, представители общественных организаций. Говорили об истории организации, которая была одной из самых массовых в мире, о значении ее главного символа – красного галстука. И здесь же желающих приняли в пионеры.
Школьники произнесли торжественную клятву, а после по давней традиции им повязали красные галстуки.
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