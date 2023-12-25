В Нальчике у мемориала воинам-интернационалистам состоялся митинг

Сегодня – 44 годовщина ввода ограниченного контингента советских войск в Афганистан. В честь этой даты в Нальчике провели митинг памяти.
На него собрались ветераны-афганцы, представители органов власти, общественники, школьники. Выступавшие отмечали, что ограниченный контингент ввели 25 декабря 1979 года, чтобы помочь народу Афганистана – согласно Договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве.
Интернациональный долг в Афганистане исполнили больше 600 тысяч советских солдат и офицеров, в том числе жители Кабардино-Балкарии. Из них 54 погибли на полях сражений. 400 ушли из жизни после – в результате ранений. Помнить о героическом подвиге воинов-интернационалистов – долг наших современников и потомков, говорили на митинге.
Представитель Духовного управления мусульман республики провел церемонию поминовения. После к монументу воинам-афганцам возложили цветы.
https://t.me/vestikbr