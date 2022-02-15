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В Нальчике торжественным богослужением отметили один из главных церковных праздников - Сретение Господне

В Нальчике торжественным богослужением отметили один из главных церковных праздников - Сретение Господне

15.02.2022 | 22:45
Сегодня православные христиане отмечают один из главных праздников церковного календаря – Сретение Господне. Название переводится как «встреча». Праздник приходится на сороковой день после Рождества. Он символизирует встречу Ветхого и Нового заветов, мира старого, дохристианского, и нового, а также зимы и лета... В торжествах участвовал архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. К слову, праздничная служба проходила в Сретенском зале главной православной церкви Кабардино-Балкарии. Добавим, что существует народное поверье: после Сретения морозы идут на убыль и вот-вот застучит по крышам весенняя капель.  
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