В Нальчике торжественно отметили столетие пионерской организации

Столетие пионерской организации сегодня торжественно отмечали в Республиканском дворце творчества детей и молодежи, который многие знают как «Дворец пионеров». Перед зданием звучали мелодии в исполнении музыкального кадетского класса. А в фойе развернули выставку фотографий. На снимках – известные в республике политики и общественные деятели, которые в свое время состояли во всесоюзной детской организации им.Ленина. Председатель республиканского парламента Татьяна Егорова, как и многие в зале, надела красный галстук. Спикер вручила почетные грамоты законодательного собрания тем, кто в прошлом был активистом пионерского движения. А также отметила, что принципы, на которых была построена эта организация, имеют непреходящую ценность. Торжественная встреча в честь столетия пионерии завершилась концертом.