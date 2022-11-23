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В Нальчике торжественно открыли новое здание МВД

В Нальчике торжественно открыли новое здание МВД

23.11.2022 | 22:13
В Нальчике торжественно открыли новое здание регистрационно-экзаменационного отдела городского управления МВД. Построили его на деньги из федерального бюджета. Их направило МВД России. В здании создали все необходимые условия как для сотрудников, так и для посетителей. Общая площадь превышает 600 квадратных метров. Отдел доступен и для маломобильных людей… Во время церемонии открытия пяти жителям Кабардино-Балкарии вручили водительские удостоверения. После того как торжественно перерезали красную ленточку, гости получили возможность осмотреть служебные кабинеты и пообщаться с полицейскими, работающими в отделе.   https://t.me/vestikbr
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