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В Нальчике торжественно открыли год педагога и наставника

В Нальчике торжественно открыли год педагога и наставника

10.02.2023 | 22:34
Год педагога и наставника в Нальчике стартовал! Торжественное собрание провели в 33-й школе столицы республики. В зале собрались представители власти и общественности, работники сферы образования и ветераны отрасли. Вначале гостям показали небольшой фильм, посвященный учителям… Напомним, что 2023-й объявлен в России Годом педагога и наставника по распоряжению президента. Мэр города Таймураз Ахохов отметил, что в Нальчике этот вид деятельности пользуется особым почетом, а профессиональное мастерство специалисты передают из поколения в поколение. Сейчас в учреждениях образования столицы трудятся больше трех тысяч человек. В их честь со сцены прозвучали песни в исполнении популярных артистов Кабардино-Балкарии. В целом в рамках Года педагога и наставника в Нальчике, как и по всей республике, пройдет множество акций: запланировали марафоны, форумы, профессиональные конкурсы, встречи с интересными людьми.   https://t.me/vestikbr  
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