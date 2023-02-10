В Нальчике торжественно открыли год педагога и наставника

Год педагога и наставника в Нальчике стартовал! Торжественное собрание провели в 33-й школе столицы республики.
В зале собрались представители власти и общественности, работники сферы образования и ветераны отрасли. Вначале гостям показали небольшой фильм, посвященный учителям… Напомним, что 2023-й объявлен в России Годом педагога и наставника по распоряжению президента.
Мэр города Таймураз Ахохов отметил, что в Нальчике этот вид деятельности пользуется особым почетом, а профессиональное мастерство специалисты передают из поколения в поколение.
Сейчас в учреждениях образования столицы трудятся больше трех тысяч человек. В их честь со сцены прозвучали песни в исполнении популярных артистов Кабардино-Балкарии.
В целом в рамках Года педагога и наставника в Нальчике, как и по всей республике, пройдет множество акций: запланировали марафоны, форумы, профессиональные конкурсы, встречи с интересными людьми.
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