В Нальчике торжественно открыли фольклорный фестиваль «Танцы над Эльбрусом»

Сегодня, в Нальчике торжественно открыли международный фольклорный фестиваль «Танцы над Эльбрусом». Яркое культурное событие проводят с 2010-го. Ежегодно смотр собирает лучшие фольклорные коллективы из разных регионов и стран, посредством языка танца, музыки и древних традиций, подчеркивая единство народов.
В этом году на фестиваль приехали гости из Абхазии, Армении, Белоруссии, Южной Осетии, а также регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов: Адыгеи, Северной Осетии, Чеченской Республики и Кабардино-Балкарии.
«Танцы над Эльбрусом» - это живое воплощение идеи единства в многообразии. Фестиваль помогает молодым творческим коллективам сохранять традиции предков, а также обмениваться опытом.
