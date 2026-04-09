В Нальчике торжественно открыли фольклорный фестиваль «Танцы над Эльбрусом»

09.04.2026 | 21:45
Сегодня, в Нальчике торжественно открыли международный фольклорный фестиваль «Танцы над Эльбрусом». Яркое культурное событие проводят с 2010-го. Ежегодно смотр собирает лучшие фольклорные коллективы из разных регионов и стран, посредством языка танца, музыки и древних традиций, подчеркивая единство народов. В этом году на фестиваль приехали гости из Абхазии, Армении, Белоруссии, Южной Осетии, а также регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов: Адыгеи, Северной Осетии, Чеченской Республики и Кабардино-Балкарии. «Танцы над Эльбрусом» - это живое воплощение идеи единства в многообразии. Фестиваль помогает молодым творческим коллективам сохранять традиции предков, а также обмениваться опытом.   https://t.me/vestikbr
