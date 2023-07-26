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В Нальчике Таймураза Ахохова встретился с участниками фестиваля «Детская платформа»

В Нальчике Таймураза Ахохова встретился с участниками фестиваля «Детская платформа»

26.07.2023 | 16:17
Часовой разговор мэра Нальчика Таймураза Ахохова с будущими архитекторами заканчивается неожиданно – приглашением на работу. А поводом стала встреча, на которой участники фестиваля «Детская платформа» представили проект развития курортной части города. Разметить предлагают экотропу в Атажукинском саду и на горе Большая Кизиловка. По пути собираются установить 20 информационных столбов. В парке – бетонные, а в лесу – деревянные, чтобы органично вписались в ландшафт. Все они должны содержать полезную информацию на трех государственных языках Кабардино-Балкарии. А с помощью QR-кодов можно будет использовать и иностранные. Сооружения украсят национальным орнаментом и мозаикой. Появятся также несколько стендов с географическими картами. Экотропе в парке почти полвека. Каждый день сотни людей поднимаются с ее помощью на Кизиловку. У городских властей особенное отношение к этому участку, и проекты архитектурного фестиваля «Детской платформы» пришлись как нельзя кстати. Таймураз Ахохов рассказал, что сегодня уже есть договоренность с федеральным Минстроем о реконструкции терренкура. Планы большие, и есть высокая вероятность, что предложения будущих архитекторов воплотятся в жизнь.   https://t.me/vestikbr
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