В Нальчике строят школу на 1500 ученических мест

Строительство самой большой не только в столице республики, но и в целом в Кабардино-Балкарии школы продолжается. Возведение образовательного учреждения на восточной окраине города включено в нацпроект «Образование».
Смета – свыше миллиарда 200 миллионов рублей. Очертания будущего района уже отчетливо видны. Поблизости возводят жилой комплекс. В перспективе появятся поликлиники, детские сады и несколько школ.
Проект создания этой школы предусматривает строительство трехэтажного здания общей площадью больше 22 тысяч квадратных метров. В нем будет актовый зал на 800 мест с артистическими и костюмерной, столовая на 750 человек, два спортивных и тренажерный залы.
Практически весь строительный материал – отечественного производства, начиная с сантехнических конструкций и заканчивая металлическими креплениями, которые применяют при облицовке колонн кирпичом.
Работы выполняют, учитывая даже восьмибалльное землетрясение. В здании установят пандусы, тактильные указатели, другие приспособления, помогающие школьникам с ограничениями по здоровью.
Сдать образовательное учреждение в эксплуатацию должны к концу этого года. К 2024 в республике намерены отрыть еще несколько новых школ почти на восемь тысяч ученических мест.
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