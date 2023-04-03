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В Нальчике строят школу на 1500 ученических мест

В Нальчике строят школу на 1500 ученических мест

03.04.2023 | 16:24
Строительство самой большой не только в столице республики, но и в целом в Кабардино-Балкарии школы продолжается. Возведение образовательного учреждения на восточной окраине города включено в нацпроект «Образование». Смета – свыше миллиарда 200 миллионов рублей. Очертания будущего района уже отчетливо видны. Поблизости возводят жилой комплекс. В перспективе появятся поликлиники, детские сады и несколько школ. Проект создания этой школы предусматривает строительство трехэтажного здания общей площадью больше 22 тысяч квадратных метров. В нем будет актовый зал на 800 мест с артистическими и костюмерной, столовая на 750 человек, два спортивных и тренажерный залы. Практически весь строительный материал – отечественного производства, начиная с сантехнических конструкций и заканчивая металлическими креплениями, которые применяют при облицовке колонн кирпичом. Работы выполняют, учитывая даже восьмибалльное землетрясение. В здании установят пандусы, тактильные указатели, другие приспособления, помогающие школьникам с ограничениями по здоровью. Сдать образовательное учреждение в эксплуатацию должны к концу этого года. К 2024 в республике намерены отрыть еще несколько новых школ почти на восемь тысяч ученических мест.   https://t.me/vestikbr
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