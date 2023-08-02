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В Нальчике строят школу на 1500 ученических мест

В Нальчике строят школу на 1500 ученических мест

02.08.2023 | 09:25
Помогает в этом национальный проект «Образование». Расходы по смете – свыше миллиарда 200 миллионов рублей. В трехэтажном здании будет актовый зал с артистическими и костюмерными комнатами, столовая на 750 мест, два спортивных и тренажерный залы. В библиотеке, помимо просторных помещений для занятий, оборудуют и места для индивидуальной работы… При строительстве используют сэндвич-панели. На верхних этажах на сегодня завершена внутренняя отделка и установлены окна. К тому же закончили создавать коммуникационные линии. Добавим, что в Нальчике сейчас строят сразу четыре школы на 3800 мест.   https://t.me/vestikbr
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