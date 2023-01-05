В Нальчике строят приют для бездомных животных

В Нальчике приступили к строительству приюта для бездомных животных. Учреждение для временного содержания и лечения животных без владельца будет расположено в районе Прохладненского шоссе в столице Кабардино-Балкарии. Здесь планируется возвести административное здание, здания для содержания и лечения животных, а также вольеры. В настоящее время строители приступили к подготовительным работам. Животных в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. №498-ФЗ будут осматривать, маркировать метками, стерилизовать, содержать в приюте, и возвращать владельцам в случае наличия на ошейниках сведений, также будет вестись документально подтвержденный учет поступления и выбытия животных. Помещения для содержания и лечения животных будут оборудованы современным специализированным оборудованием. Строительство приюта должно быть завершено в мае 2023 года. Однако условия контракта подразумевают возможность досрочной сдачи объекта.