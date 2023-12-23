Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике строят онкологический диспансер

В Нальчике строят онкологический диспансер

23.12.2023 | 10:16
Создавать его начали еще 10 лет назад, однако процесс приостановили, потому что программа, по которой вели работы, закончила действовать. Благодаря усилиям руководства республики, строительство онкоцентра включили в нацпроект «Здравоохранение». Будут работать несколько зданий на 250 коек. Поликлинику смогут посещать до ста человек в смену. Сегодня на объекте трудятся 40 специалистов. В диспансере будут работать кабинеты рентген-диагностики, флюорографии, ЭКЗ и УЗИ. Пациентов станут принимать онкологи разных профилей. Создадут радиологический, химиотерапевтический и операционный участки. Одновременно со строительством решают вопрос, какое оборудование понадобится медучреждению. Все работы планируют закончить в следующем году.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных