В Нальчике строят онкологический диспансер

Создавать его начали еще 10 лет назад, однако процесс приостановили, потому что программа, по которой вели работы, закончила действовать.
Благодаря усилиям руководства республики, строительство онкоцентра включили в нацпроект «Здравоохранение». Будут работать несколько зданий на 250 коек. Поликлинику смогут посещать до ста человек в смену. Сегодня на объекте трудятся 40 специалистов.
В диспансере будут работать кабинеты рентген-диагностики, флюорографии, ЭКЗ и УЗИ. Пациентов станут принимать онкологи разных профилей.
Создадут радиологический, химиотерапевтический и операционный участки. Одновременно со строительством решают вопрос, какое оборудование понадобится медучреждению. Все работы планируют закончить в следующем году.
