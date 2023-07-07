home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике строят Ледовый дворец

В Нальчике строят Ледовый дворец

07.07.2023 | 16:03
Возводят его по улице 2-й Таманской дивизии – на набережной у реки Нальчик. Ровно год подрядчики трудятся над уникальным проектом – физкультурно-оздоровительным комплексом для занятий зимними видами спорта. Его общая площадь – 3700 квадратных метров. Состоять он будет из двух блоков – административного здания и катка с искусственным льдом. «Коробка» административного корпуса уже готова. Он будет состоять из двух этажей, здесь создадут кабинеты тренеров, раздевалки, душевые и технические помещения. Сейчас специалисты завершают монтаж «скелета» здания, где появится сам каток и трибуны для зрителей. Подрядчики одновременно выполняют несколько видов работ. Помимо сварочных и монтажных, готовят основание под будущую автостоянку. Прилегающую территорию благоустроят, создадут современную систему освещения... Стройку начали благодаря нацпроекту «Демография». Оценили ее в 390 миллионов рублей. Завершить все работы должны в декабре будущего года.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных