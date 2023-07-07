В Нальчике строят Ледовый дворец

Возводят его по улице 2-й Таманской дивизии – на набережной у реки Нальчик.
Ровно год подрядчики трудятся над уникальным проектом – физкультурно-оздоровительным комплексом для занятий зимними видами спорта. Его общая площадь – 3700 квадратных метров. Состоять он будет из двух блоков – административного здания и катка с искусственным льдом.
«Коробка» административного корпуса уже готова. Он будет состоять из двух этажей, здесь создадут кабинеты тренеров, раздевалки, душевые и технические помещения. Сейчас специалисты завершают монтаж «скелета» здания, где появится сам каток и трибуны для зрителей.
Подрядчики одновременно выполняют несколько видов работ. Помимо сварочных и монтажных, готовят основание под будущую автостоянку. Прилегающую территорию благоустроят, создадут современную систему освещения... Стройку начали благодаря нацпроекту «Демография». Оценили ее в 390 миллионов рублей. Завершить все работы должны в декабре будущего года.
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