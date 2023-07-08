В Нальчике строится четыре школы на 3800 учебных мест

Глава региона Казбек Коков осмотрел строительные площадки объектов образования в Нальчике. В Вольном ауле по улице Профсоюзной возводят новую школу на 800 мест.
По проекту здесь также благоустроят двор со стадионами, спортивными и игровыми зонами для младших классов, обустроят сквер. В настоящее время подрядчики готовят котлован под фундамент здания. Стройплощадка – и на территории 14-го лицея по проспекту Кулиева. Здесь появится новый корпус на 800 мест. Это позволит перевести учебный процесс в одну смену.
На полторы тысячи мест возводят школу в новом микрорайоне «Восточный». Здание состоит из четырех блоков по три этажа каждый. Предусмотрены медицинский блок, актовый зал, столовая, спортивные и тренажерные залы, библиотека. Здесь уже идут внутренние, кровельные и монтажные работы.
Учебный корпус на 700 мест появится и на территории школы №23 по Ватутина. Работы на всех этих объектах, включая оснащение мебелью и оборудованием, намерены завершить в декабре следующего года.
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