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В Нальчике строится четыре школы на 3800 учебных мест

В Нальчике строится четыре школы на 3800 учебных мест

08.07.2023 | 20:44
Глава региона Казбек Коков осмотрел строительные площадки объектов образования в Нальчике. В Вольном ауле по улице Профсоюзной возводят новую школу на 800 мест. По проекту здесь также благоустроят двор со стадионами, спортивными и игровыми зонами для младших классов, обустроят сквер. В настоящее время подрядчики готовят котлован под фундамент здания. Стройплощадка – и на территории 14-го лицея по проспекту Кулиева. Здесь появится новый корпус на 800 мест. Это позволит перевести учебный процесс в одну смену. На полторы тысячи мест возводят школу в новом микрорайоне «Восточный». Здание состоит из четырех блоков по три этажа каждый. Предусмотрены медицинский блок, актовый зал, столовая, спортивные и тренажерные залы, библиотека. Здесь уже идут внутренние, кровельные и монтажные работы. Учебный корпус на 700 мест появится и на территории школы №23 по Ватутина. Работы на всех этих объектах, включая оснащение мебелью и оборудованием, намерены завершить в декабре следующего года.   https://t.me/vestikbr
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