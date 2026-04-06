В Нальчике стартует творческий фотоконкурс «Мой город в кадре»

06.04.2026 | 15:00
Жителей и гостей Нальчика приглашают принять участие в творческом фотоконкурсе «Мой город в кадре». Авторы идеи – мэрия округа. Отмечают, цель смотра – раскрыть красоту и уникальные особенности столицы Кабардино-Балкарии. Номинаций пять. Исторические и достопримечательные места будут оценивать в категории «Люблю тебя, мой город Нальчик». Гармонию урбанистики и природы – в «Город и природа». В номинациях «Динамика города» приветствуются ритм и движение жизни столицы, «Многоликий Нальчик» – многообразие культур и традиций. Единство с большой страной выделили в направление «Вместе мы – Россия». Организаторы предлагают всем желающим проявить творческий подход, поделиться своим взглядом на столицу Кабардино-Балкарии и внести свой вклад в формирование ее позитивного имиджа. Главный приз – фотоаппарат моментальной печати. Работы принимают до 3 мая. Более подробную информацию о проведении конкурса «Мой город в кадре» можно узнать на сайте администрации Нальчика.   https://t.me/vestikbr
