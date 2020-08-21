В Нальчике стартует фестиваль «Летняя платформа»

Проведут его в новом городском арт-пространстве–возле преображенного здания на пешеходной части улицы Кабардинской. Первые рисунки здесь появились еще в прошлом году. Их авторы – художники из разных городов. Именно здесь в ближайшие выходные и пройдут все просветительские лекции. Среди выступающих Андрей Мизиано – куратор московского Музея современного искусства «Гараж». В Нальчике вскоре появятся первые велодорожки. Потому арт-зал «Платформа» пригласил выступить на фестивале Константина Трудика – активиста из Краснодара. Он расскажет, как в мире внедряют двухколесный транспорт в повседневную жизнь. Особое внимание уделят и музыке. Слушателям представят фолк – выступят исполнитель старинных адыгских сказаний Заур Нагоев и гармонистка Сузанна Тхалижокова, пост-панк – группы «Пасош» и «Утро», известные в России и Европе, а также экспериментальные диджей-сеты. «Летняя платформа» начнется в пятницу и завершится в воскресенье вечером. Вход на все проекты фестиваля – свободный.