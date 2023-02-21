В Нальчике стартовало первенство СКФО по смешанным единоборствам среди юношей

В Нальчике сегодня стартовало первенство СКФО среди юношей по смешанному боевому единоборству (ММА). Турнир собрал 180 спортсменов со всего округа.
Участников разделили на две возрастные категории: 12-13 и 14-15 лет. Смешанные единоборства довольно жесткий вид спорта, отмечают тренеры. Здесь допускается использование приемов из арсенала различных видов боевых искусств, включая удары руками и ногами, броски, захваты…
Основное условие для тех, кому еще нет 15-ти, – запрет на удары в голову в стойке и в партере. Те, кто старше, работают уже в полный контакт. Сегодня судьи определяли сильнейших в младшей группе спортсменов.
Соревнования продлятся до 23-го февраля. Победители будут представлять Северный Кавказ на всероссийском уровне. Первенство пройдет в апреле в Сочи.
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