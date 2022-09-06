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В Нальчике стартовали Всероссийские соревнования по велоспорту

В Нальчике стартовали Всероссийские соревнования по велоспорту

06.09.2022 | 18:01
В рамках открытого чемпионата России атлеты со всей страны преодолеют 910 километров велотрасс в пяти регионах Северного Кавказа. К столетию республики… Сегодня в Кабардино-Балкарии стартовала многодневная гонка – чемпионат России по велоспорту, который проводят под девизом “Дружба народов Кавказа”. Больше ста профессиональных велосипедистов собрались на площади Абхазии. На открытие пригласили почетного гостя – победителя Олимпиады в Мюнхене Бориса Шухова. Свой титул в велогонках он завоевал ровно полвека назад. Заслуженный мастер спорта СССР пожелал коллегам “…ехать, несмотря ни на что!” Участников распределили по 17 командам. Шоссейная гонка продлится три дня. Сегодня маршрут проходил через микрорайон “Дубки” в Урвань, затем в Нарткалу и обратно – всего сто километров. Такой же отрезок спортсмены преодолеют завтра. А восьмого сентября в центре Нальчика состоится зрелищная гонка “Критериум”, посвященная Борису Шухову.   https://t.me/vestikbr
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