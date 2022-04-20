home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике стартовали всероссийские акции "Георгиевская ленточка" и "Эстафета памяти"

В Нальчике стартовали всероссийские акции "Георгиевская ленточка" и "Эстафета памяти"

20.04.2022 | 16:15
Вспомнить о героях Великой Отечественной и поддержать российских военнослужащих, которые сегодня борются с нацизмом, – такова основная цель «Эстафеты памяти» в этом году. Чтобы ее добиться, на площади Согласия собрались сотни людей. Это школьники, студенты, представители общественных организаций и госструктур. В начале торжественной церемонии прозвучал гимн России, а после - в память о тех, кто пожертвовал своей жизнью ради победы над фашизмом, - минута молчания. Символы героического прошлого и настоящего – георгиевские ленты. В этом году жителям республики их раздадут около пяти тысяч... Председатель нальчикского Совета ветеранов Мустафа Абдуллаев обратился к собравшимся с призывом – не дать забыть о беспримерном подвиге защитников Родины. А школьники организовали флешмоб. В честь очередной годовщины Победы в Великой Отечественной они развернули 77-метровую георгиевскую ленту. В поддержку современной российской армии разместили ее в форме символической буквы Z. Учащиеся пронесли георгиевскую ленту по улицам Нальчика. На площади Абхазии передали символ представителям Урванского района. До 9 мая она побывает во всех муниципалитетах республики.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных