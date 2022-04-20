В Нальчике стартовали всероссийские акции "Георгиевская ленточка" и "Эстафета памяти"

Вспомнить о героях Великой Отечественной и поддержать российских военнослужащих, которые сегодня борются с нацизмом, – такова основная цель «Эстафеты памяти» в этом году. Чтобы ее добиться, на площади Согласия собрались сотни людей. Это школьники, студенты, представители общественных организаций и госструктур. В начале торжественной церемонии прозвучал гимн России, а после - в память о тех, кто пожертвовал своей жизнью ради победы над фашизмом, - минута молчания. Символы героического прошлого и настоящего – георгиевские ленты. В этом году жителям республики их раздадут около пяти тысяч... Председатель нальчикского Совета ветеранов Мустафа Абдуллаев обратился к собравшимся с призывом – не дать забыть о беспримерном подвиге защитников Родины. А школьники организовали флешмоб. В честь очередной годовщины Победы в Великой Отечественной они развернули 77-метровую георгиевскую ленту. В поддержку современной российской армии разместили ее в форме символической буквы Z. Учащиеся пронесли георгиевскую ленту по улицам Нальчика. На площади Абхазии передали символ представителям Урванского района. До 9 мая она побывает во всех муниципалитетах республики.