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В Нальчике стартовали соревнования по пожарно-спасательному спорту

В Нальчике стартовали соревнования по пожарно-спасательному спорту

05.07.2023 | 19:05
Участвуют команды региональных управлений МЧС со всего Северо-Кавказского округа. Турнир продлится четыре дня. За это время предстоит пройти пожарную эстафету, полосу препятствий, подняться на учебную башню на высоту четырехэтажного здания, а также провести боевое развертывание. Профессиональные качества, ловкость и сноровку покажут больше 130 спортсменов. Итоги турнира подведут как в командном, так и в личном зачетах. А победители отправятся на всероссийский этап соревнований.   https://t.me/vestikbr
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