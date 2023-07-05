В Нальчике стартовали соревнования по пожарно-спасательному спорту

Участвуют команды региональных управлений МЧС со всего Северо-Кавказского округа.
Турнир продлится четыре дня. За это время предстоит пройти пожарную эстафету, полосу препятствий, подняться на учебную башню на высоту четырехэтажного здания, а также провести боевое развертывание. Профессиональные качества, ловкость и сноровку покажут больше 130 спортсменов.
Итоги турнира подведут как в командном, так и в личном зачетах. А победители отправятся на всероссийский этап соревнований.
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