В Нальчике стартовали конкурсы «Учитель года», «Педагог-психолог» и «Лучший педагог-наставник»

Главная цель состязаний – найти наиболее успешных специалистов, поощрить их за профессиональные находки, распространить положительный опыт и в целом – повысить качество обучения и воспитания. В зале собрались педагоги школ и учреждений дополнительного образования, представители колледжей и вузов, учащиеся.
На победу в битве за титул «Учитель года» претендуют 15 человек и по 13 специалистов – в двух других номинациях. Все они стали лучшими на уровне муниципалитетов и теперь перешли на следующий этап состязаний... Конкурсные испытания завершатся в конце апреля.
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