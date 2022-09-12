В Нальчике стартовала патриотическая акция “Равнение на Героев Отечества!”

“Равнение на Героев Отечества” - проект региональный. Он направлен на патриотическое воспитание молодежи. В пример приводят жизненный путь тех, кто с честью и достоинством служит своей стране. В вуз приехали сразу 12 выдающихся людей, удостоенных звания “Герой России”. Здесь же показали фильм о россиянах, награжденных золотой звездой посмертно. А вот “Стена героев” - проект межрегиональный. Его проводят уже во второй раз. В этом году проект “Стена Героев” реализуют в четырех регионах округа. Его авторы - Ассоциация студентов вузов Северного Кавказа и кабардино-балкарское представительство общественной организации офицеров запаса “МЕГАПИР”. Инициаторы нашли поддержку в органах власти нашей республики.