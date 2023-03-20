В Нальчике стартовала Неделя детской и юношеской книги

Неделю детской и юношеской книги традиционно проводят каждый год. Впервые она состоялась еще в 1943-м. По инициативе писателя Льва Кассиля в самый разгар Великой Отечественной организовали встречу школьников с писателями-фронтовиками...
С произведениями литераторов прошлого можно было ознакомиться и сегодня. Книжную выставку развернули в фойе ГКЗ. А пригласили на праздник больше 400 юных читателей из городов и районов Кабардино-Балкарии.
Здесь же наградили победителей республиканского конкурса на лучшего читателя.
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