В Нальчике стартовала акция «Георгиевская ленточка»

В этом году символы Победы начали раздавать горожанам на площади Согласия.
Сама акция существует в стране с 2005-го года. В республике ее проведение курирует министерство по делам национальностей и общественным проектам.
Подключились волонтеры: именно они вручают горожанам этот символ воинской славы и антифашистского движения, а также рассказывают о его истории. Акция проходила сегодня также на пл.400-летия и на проспект Кулиева.
Акция «Георгиевская ленточка» продлится в республике вплоть до девятого мая.
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