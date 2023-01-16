В Нальчике проходит акция “Елочный круговорот”

В конноспортивной школе Нальчика занятия идут несмотря на холод. Во время тренировок температура тела лошади достигает почти 40 градусов. Природа наградила ее невероятными терморегулирующими способностями. Однако после нужно обеспечить животному комфорт, чтобы не произошло резкого охлаждения. Для этого пригодятся… опилки. Из них создают настил, который не пропускает влагу и сохраняет тепло.
Вклад в создание столь полезного материала может внести каждый нальчанин, у кого в доме еще сохранилось новогоднее дерево. В городе проходит акция “Елочный круговорот”: в разных точках столицы республики у жителей принимают хвойные и отправляют их на переработку.
Дробилка “Горзеленхоза” прекрасно справляется с задачей: ели сразу, как есть, погружают в большой жёлоб – его называют приемный бункер. И на выходе получают готовые опилки. При этом используют их не только в школе, где учат езде на лошадях.
Жители Нальчика уже четвертый год участвуют в акции “Елочный круговорот”. Поддержку оказывают министерства природных ресурсов и экологии и по делам молодежи. А проводят ее компания “Экологистика” и экологический отряд КБГУ “Зеленый дозор”. Главное перед тем, как елка отправится на переработку, - правильно ее подготовить.
Пункты приема елей будут открыты завтра – в заключительный день акции – у Памятника погибшим комсомольцам, возле Нальчикского ипподрома, на площадях 400-летия и Абхазии. Успеть нужно с 10 до 14 часов.
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